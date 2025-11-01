به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان گفت: این دانشجویان در همه دوره‌های تحصیلی (کاردانی، کارشناسی و...) در ۳۰۵ رشته گرایش در ۱۴ دانشکده تحصیلات خود را آغاز کردند.

حسن حجازی افزود: جذب دانشجو در رشته‌های مهارتی ۴۰ درصد افزایش یافته و در سال تحصیلی جاری، ۳۵ هزار دانشجو در این دانشگاه در حال تحصیل هستند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان جزء سه دانشگاه آزاد برتر کشور و براساس ارزیابی رتبه‌بندی دانشگاه‌های دور، جزء ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان است.

ارزیابی رتبه‌بندی دانشگاه‌های دور (RUR Ranking) یک رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در مسکو روسیه است که اثربخشی ۷۰۰ دانشگاه پیشرو جهان را بر اساس ۲۰ شاخص توزیع شده بین چهار بعد کلیدی: آموزش، پژوهش، تنوع بین‌المللی وپایداری مالی ارزیابی می‌کند.