رئیس ستاد عملیات عمره در مدینه منوره از تشرف ۴۷ هزار زائر ایرانی به مدینه و مکه مکرمه از ابتدای عملیات عمره سال ۱۴۰۴ تاکنون ، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه اطلاع رسانی حج، مهدی حضوری رئیس ستاد عملیات عمره گفت: در عملیات عمره سال ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران تاکنون توانسته است حدود ۴۶ هزار و ۹۲۶ زائر را به مدینه منوره اعزام کند و به همان تعداد نیز در مکه مکرمه حضور یافته‌اند که با اضافه شدن پرواز‌های جدید این روند با سرعت بیشتری ادامه دارد.

آقای حضوری افزود: روزانه حدود ۴ هزار و ۸۶۲ زائر ایرانی همزمان در مدینه منوره حضور دارند و به‌صورت مستمر خدمات لازم به آنان عرضه می‌شود همچنین روزانه دو پرواز مستقیم از ایران وارد مدینه می‌شود که انتقال زائران را تسهیل کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر دو پرواز مستقیم مدینه، روزانه دو پرواز نیز به جده انجام می‌شود که زائران پس از ورود به مکه مکرمه با قطار به مدینه منتقل می‌شوند و در مجموع نزدیک به ۹۰۰ زائر روزانه از طریق پرواز و قطار وارد مدینه می‌شوند.

رئیس ستاد عملیات عمره در مدینه تأکید کرد: هم اکنون ۱۲ دستگاه اتوبوس برای اجرای برنامه زیارت دوره زائران فعالیت می‌کنند و ۱۱ دستگاه اتوبوس نیز جابه‌جایی زائران از فرودگاه به هتل‌ها را بر عهده دارند ضمن اینکه به همین تعداد اتوبوس برای انتقال به مسجد شجره و ایستگاه قطار در نظر گرفته شده است.

آقای حضوری اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته عمره امسال خدمات پذیرایی به‌صورت بوفه باز است که در وعده‌های صبحانه و شام انواع غذا‌ها و سالاد‌ها در اختیار زائران قرار می‌گیرد و هر زائر به میزان دلخواه از آن استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: مواد غذایی مورد استفاده در مدینه از بهترین اقلام تهیه می‌شود و گوشت مورد استفاده گوشت گوسفند است که از باکیفیت‌ترین نوع در عربستان تأمین شده تا زائران با آرامش خاطر از خدمات تغذیه‌ای بهره‌مند شوند.

*اضافه شدن دو پرواز جدید برای اعزام زائران به عمره

رئیس ستاد عملیات عمره در مدینه گفت: از ۱۲ آبان دو پرواز جدید شرکت الجزیره هر کدام با ۱۶۸ زائر به پرواز‌های عمره اضافه خواهد شد که یکی از آنها مستقیماً وارد مدینه منوره و دیگری زائران را به مکه منتقل می‌کند و سپس زائران با قطار به مدینه منتقل می‌شود.

آقای حضوری افزود: هم‌اکنون زائران در ۱۰ هتل مدینه منوره اسکان داده می‌شوند و همۀ خدمات اقامت و رفاه در این هتل‌ها کامل ارائه می‌شود تا زائران بدون دغدغه به زیارت و اعمال مذهبی بپردازند.

وی اعلام کرد: تاکنون زائرانی از استان‌های سیستان و بلوچستان، گلستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، خوزستان و هرمزگان در قالب کاروان‌های مختلف مشرف شده‌اند و اعزام دیگر استان‌ها نیز طبق برنامه ادامه دارد.

رئیس ستاد عملیات عمره در مدینه گفت: سهمیه استان‌ها بر اساس برنامه‌ریزی ستاد عمره متغیر است همچنین میانگین سنی زائران اعزامی بین ۴۰ تا ۷۰ سال است و هم اکنون زائران جوان کمتر حضور دارند که در عمره دانشجویی و دانش‌آموزی شاهد حضور گسترده آنان خواهیم بود.

آقای حضوری تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد هزینه عمره ایرانیان نسبت به دیگر کشور‌ها به‌مراتب کمتر است و با محاسبه ارز حدود ۶۴۰ تا ۶۵۰ دلار شامل؛ خدمات پرواز، قطار، هتل و تغذیه برای هر زائر برآورد می‌شود.

وی گفت: در مقایسه با کشور‌های همجوار مانند عراق و ازبکستان، هزینه عمره در این کشور‌ها بین ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار است که با توجه به کیفیت خدمات در ایران اسلامی این اختلاف قابل‌توجه است.

رئیس ستاد عملیات عمره در مدینه ادامه داد: یکی از امتیازات ویژه زائران ایرانی استفاده از قطار سریع‌السیر بین مکه و مدینه است در حالی‌که هیچ‌یک از زائران کشور‌های دیگر چنین امکانی ندارند جمهوری اسلامی ایران همۀ زائران خود را با قطار جابه‌جا می‌کند.

آقای حضوری اضافه کرد: این اقدام علاوه بر کاهش خستگی زائران موجب افزایش ایمنی و نظم در اعزام‌ها و الگویی مناسب برای دیگر کشور‌ها در حوزه خدمات عمره محسوب می‌شود.