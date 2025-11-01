با هدف توسعه متوازن شهری و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، عملیات اجرایی مرحله دوم و سوم شهرک مسکونی دولتی پرنیان قم با ظرفیت ساخت بیش از ۱۶ هزار واحد ویلایی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم و سوم شهرک مسکونی پرنیان در استان قم خبر داد.

علی نبیان گفت: با صدور مجوز تأسیس این دو شهرک توسط ستاد مدیریت شهرک‌سازی، عملیات اجرایی آن‌ها به طور رسمی آغاز شده است.

وی افزود: مرحله دوم شهرک پرنیان در زمینی به وسعت ۵۸۳ هکتار برای احداث ۷۵۰۰ واحد مسکونی و فاز سوم آن در زمینی به مساحت ۷۷۳ هکتار برای ساخت ۸۹۰۰ واحد ویلایی طراحی شده است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اجرای این طرح‌ها گامی مهم در تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن و تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است.

نبیان افزود:مجموعه شهرک‌های پرنیان قم شامل چهار مرحله اجرایی است که به عنوان یکی از محورهای توسعه شهر قم در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده است.

در اجرای این طرح‌ها، الگوهای معماری ایرانی ـ اسلامی و الزامات طرح جوانی جمعیت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این شهرک‌ها به تدریج با زیرساخت‌های کامل شهری، فضاهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی تکمیل خواهند شد.