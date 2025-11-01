معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه، نقش دانشگاه‌ها در مسیر توسعه کشور پررنگ‌تر و شفاف‌تر شده است، گفت: دولت چهاردهم با تکیه بر توان علمی دانشگاه‌ها و فناوری‌های نوظهور، دستیابی به جایگاه نخست منطقه در حوزه فناوری را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در نشست هیئت امنای دانشگاه تربیت مدرس با توجه بر ضرورت تقویت پیوند دانشگاه با نظام حکمرانی کشور اظهار داشت: پس از جنگ ۱۲ روزه، اهمیت و نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد راهبرد‌های ملی فناوری، بیش از پیش آشکار شده است و دولت چهاردهم، نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های علمی و فناوری دارد.

عارف با توجه به سند چشم‌انداز کشور به‌ عنوان «سند راهبردی درست و به‌موقع» تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم خواسته‌های مردم و جایگاه خود را در جهان حفظ کنیم، بهترین مسیر، توسعه علم و فناوری است. امروز برخی از فناوری‌ها در حال حرکت به سمت فناوری‌های نوظهور هستند و دانشگاه‌ها باید با تکیه بر دانش روز و احساس مسئولیت علمی و اجتماعی، پیشگام این مسیر باشند.

معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر نقش فناوری‌های نو در تحقق اهداف ملی، گفت: جمع‌بندی جنگ ۱۲ روزه نشان داد که راهبرد دولت چهاردهم در مسیر دستیابی به جایگاه نخست منطقه در حوزه فناوری است. هوش مصنوعی به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی این مسیر باید به‌صورت هوشمندانه و نه هیجانی، استفاده شود و در همه خدمات کشور، جایگاه خود را پیدا کند.

عارف با بیان اینکه «باور داریم در ۳ سال آینده می‌توانیم به این جایگاه دست یابیم»، اظهار داشت: باید بدانیم در مسیر توسعه فناوری، چه اقداماتی لازم بوده و در این میان، عرصه سلامت از اولویت‌های اصلی دولت است. برنامه‌ها و اولویت‌ فناوری‌های راهبردی و صندوق‌های حمایتی باید با سرعت، تهیه و ابلاغ شود و دانشگاه‌های بزرگ در همین مسیر حرکت کنند.

معاون اول رئیس‌ جمهور تاکید کرد: بخش پزشکی کشور نیز باید عملکرد خود را در مسیر استفاده از فناوری‌های راهبردی بهبود دهد و در سامانه‌های سلامت از ظرفیت‌های نوین فناورانه بهره‌مند شود.

گفتنی است، آقای عارف، پیش از آغاز این نشست با حضور در مزار شهدای گمنام در دانشگاه تربیت مدرس، ضمن قرائت فاتحه، به مقام والای شهدای عزیز، ادای احترام کرد.