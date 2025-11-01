دستگیری کلاهبردار رسيد ساز جعلی در خرم آباد
رئيس پليس آگاهی لرستان از دستگيری کلاهبردار رسيد ساز جعلی در معاملات خريد و فروش طلاجات در شهرستان خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ عبدالرضا رخشان گفت:در پی دریافت چند فقره پرونده کلاهبرداری تحت عنوان خريد و فروش طلاجات و رسيد ساز جعلی و انتقال غيرمجاز وجه برای خريد طلاجات در شهرستان خرم آباد،موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهی استان قرار گرفت.
رئيس پليس آگاهی استان لرستان افزود:مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی متهم را شناسایی و در یک عمليات ضربتی دستگير کردند.
وی بیان کرد: متهم در تحقيقات پليسی تاکنون به ۶ فقره کلاهبرداری تحت عنوان خريد و فروش طلاجات و رسيد جعلی به ارزش ۱۰ ميليار ريال در شهرستان خرم آباد اعتراف کرده است.
رئيس پليس آگاهی لرستان با بيان اينکه متهم برای سير مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است، گفت: شهروندان مراقب باشند،هنگام معامله علاوه بر اطمینان از صحت معامله و اطمینان از واريز وجوه به حساب خود از تحويل اجناس به خريدداران خودداری کنند.