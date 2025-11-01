

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ عبدالرضا رخشان گفت:در پی دریافت چند فقره پرونده کلاهبرداری تحت عنوان خريد و فروش طلاجات و رسيد ساز جعلی و انتقال غيرمجاز وجه برای خريد طلاجات در شهرستان خرم آباد،موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهی استان قرار گرفت.

رئيس پليس آگاهی استان لرستان افزود: مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی متهم را شناسایی و در یک عمليات ضربتی دستگير کردند.

وی بیان کرد: متهم در تحقيقات پليسی تاکنون به ۶ فقره کلاهبرداری تحت عنوان خريد و فروش طلاجات و رسيد جعلی به ارزش ۱۰ ميليار ريال در شهرستان خرم آباد اعتراف کرده است.