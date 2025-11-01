پخش زنده
به مناسبت ۱۳ آبان و واقعه تسخیر لانه جاسوسی بسته نمایشگاهیِ «روایت اسناد لانه جاسوسی» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بسته نمایشگاهیِ «روایت اسناد لانه جاسوسی» شامل ۲۵ پوستر جذاب و ۲۵ پادکست پشتیبان، از اسناد لانه جاسوسی است.
علاقمندان به حوزههای دشمن شناسی، تاریخ پهلوی و تاریخ انقلاب اسلامی می توانند برای دانلود رایگان این مجموعه نمایشگاهی به آدرس usdoc.ir مراجعه کنند.
شما هم دعوتید
در این نمایشگاه به یک سفر هیجان انگیز و متفاوت، سفری به قلب یک ماجرای تاریخی، تسخیر لانه جاسوسی دعوتید و با حرفهای در گوشی مسئولین سفارت آمریکا آشنا میشویم، با رازهای آمریکا در ایران
اینجا «هر سند، یک راز» است.