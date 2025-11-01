پخش زنده
امروز: -
استاندار یزد گفت: مشوقهای لازم و تعریف شده در اجرای این قانون باید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست قرارگاه خانواده و جوانی جمعیت، شتاب در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تقویت خوابگاههای دانشجویان متاهل و واگذاری زمین به واجدان شرایط را از جمله مشوقهای ضروری در اجرای قانون برشمرد.
در این جلسه قرار شد دستگاههای مرتبط، آخرین وضعیت اجرای مشوقهای قانون خانواده و جوانی جمعیت را در جلسه بعدی قرارگاه ارائه کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان هم به ارائه آمار ولادت و ازدواج استان در شش ماهه اول امسال پرداخت و گفت: هشت هزار و ۸۴ ولادت و دو هزار و ۹۷۵ ازدواج در بازه زمانی نیمه نخست سال در استان ثبت شده است.
مصدق افزود: آمار ولادت و ازدواج در شش ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب با چهار و سه دهم درصد کاهش و پنج درصد افزایش همراه بوده است.
جذب ۷۰ ماما از سال گذشته در استان، استانداردسازی بلوک زایمان در ۱۷ بیمارستان استان و بررسی علل افزایش زایمان سزارین در استان از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد.