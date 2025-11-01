کمربندی غربی نظر آباد ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
رئیس شورای شهر نظرآباد با اشاره به تعریض و عقب نشینیهای شهری در بسیاری از معابر نظرآباد گفت: با انجام این اقدامات کمربندی غربی شهرنظرآباد ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، عبدالله صمدی با حضور در شبکه صدا و سیمای البرز برنامه نگاه مردم گفت: تعریض معابر و عقب نشینیهای شهری در شهرک سیدجمال الدین اسدآبادی و ورودی شهرک صنعتی انجام شده است.مردم شهر نظرآباد در هر کجا که بحث عقب نشینی و تعریض معابر بوده است پای کار آمدند و همکاری لازم را انجام دادهاند.
صمدی گفت: معابر راهگشا به ویژه کمربندیها از دیگر نکات محوری و اقدامهای صورت گرفته از طرف شورای شهر نظرآباد و شهرداری این شهر است. برای این منظور بلوار خلیج فارس که در حوزه شهرداری نبود و مربوط به حوزه راهداری میشد با توجه به اهمیت موضوع در دستور اقدام شهرداری نظرآباد قرار گرفت.
وی توضیح داد: کمربندی غربی شهر نظرآباد که با همت مدیریت شهری و شورا مورد توجه قرار گرفت و با همراهی نماینده مجلس و فرماندار محقق شد، که تا کنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس شورای شهر نظرآباد خاطرنشان کرد: در خصوص راه اندازی پارک و تجهیز وسایل بازی با سرمایه گذاران بخش خصوصی به صورت استاندارد و ایمن فعالیتهایی انجام شده است.