رئیس شورای شهر نظرآباد با اشاره به تعریض و عقب نشینی‌های شهری در بسیاری از معابر نظرآباد گفت: با انجام این اقدامات کمربندی غربی شهرنظرآباد ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، عبدالله صمدی با حضور در شبکه صدا و سیمای البرز برنامه نگاه مردم گفت: تعریض معابر و عقب نشینی‌های شهری در شهرک سیدجمال الدین اسدآبادی و ورودی شهرک صنعتی انجام شده است.مردم شهر نظرآباد در هر کجا که بحث عقب نشینی و تعریض معابر بوده است پای کار آمدند و همکاری لازم را انجام داده‌اند.

صمدی گفت: معابر راهگشا به ویژه کمربندی‌ها از دیگر نکات محوری و اقدام‌های صورت گرفته از طرف شورای شهر نظرآباد و شهرداری این شهر است. برای این منظور بلوار خلیج فارس که در حوزه شهرداری نبود و مربوط به حوزه راهداری می‌شد با توجه به اهمیت موضوع در دستور اقدام شهرداری نظرآباد قرار گرفت.

وی توضیح داد: کمربندی غربی شهر نظرآباد که با همت مدیریت شهری و شورا مورد توجه قرار گرفت و با همراهی نماینده مجلس و فرماندار محقق شد، که تا کنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس شورای شهر نظرآباد خاطرنشان کرد: در خصوص راه اندازی پارک و تجهیز وسایل بازی با سرمایه گذاران بخش خصوصی به صورت استاندارد و ایمن فعالیت‌هایی انجام شده است.