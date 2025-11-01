به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عبدالله قمری نماینده اعزامی ایران به اجلاس سالیانه فائو و مدیر اتاق بازرگانی تویسرکان با حضور در شهر روم مقر سازمان خواروبار جهانی، گواهی رسمی ثبت جهانی نظام سنتی باغبانی گردوی تویسرکان جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد.

گردوی تویسرکان سال ۱۴۰۲ ثبت جهانی شد و اکنون گواهی رسمی آن در هشتادمین سالگرد تاسیس فائو به نماینده اعزامی تویسرکان جمهوری اسلامی ایران اعطا شد.

ثبت نظام‌های میراث کشاورزی مهم جهان، بر عهده فائو است و این سازمان شیوه‌های کشاورزی و باغبانی پیچیده جهان را که امرار معاش و امنیت جمعیت قابل توجهی را شامل می‌شود، شناسایی ارزیبای و ثبت می‌کند.