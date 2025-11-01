پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: گونه منحصربهفرد و ارزشمند جنگلی این استان، درخت "ارس" است که در ارتفاعات سرد و مرتفع رویش دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اصغر احمدی گفت: جنگلهای استان از تنوع زیستی بالایی برخوردارند، اما در میان همه گونههای بومی، «ارس» از جایگاه ویژهای برخوردار است و به عنوان میراث طبیعی زاگرس شناخته میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط خاص رویش این گونه گفت: بالاترین نقاط جنگلی استان متعلق به گونه ارس است و این گونه معمولاً در ارتفاعات سرد و دارای شرایط خاص اکولوژیکی میروید.
احمدی افزود: «ارس» از گونههای همیشهسبز و مقاوم به سرما است، اما با هر نوع آب و هوایی سازگار نیست و در مناطق گرمسیری کمتر مشاهده میشود. این ویژگی سبب شده که رویشگاههای ارس بهعنوان مناطقی حساس و ارزشمند تحت حفاظت قرار گیرند.
مدیرکل منابع طبیعی استان تأکید کرد: حفاظت از رویشگاههای ارس نهتنها از نظر اکولوژیکی اهمیت دارد، بلکه در تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش و تأمین زیستگاه گونههای جانوری نیز نقش بسزایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر اقلیم و افزایش دمای متوسط، حفظ این گونههای ارتفاعدوست نیازمند برنامهریزی دقیق، پایش مداوم و مشارکت جوامع محلی است.