به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»؛ بخش مبارزه با تروریسم پلیس ایالت پنجاب پاکستان اعلام کرد: در میان تروریست‌های بازداشت شده یکی از اعضای بسیار خطرناک و ارشد یک سازمان تروریستی نیز حضور دارد که برنامه‌ریزی چندین عملیات تروریستی در شهر‌های مختلف پاکستان را بر عهده داشته است.

این عملیات در شهر‌های لاهور، مندی بهاءالدین، خوشاب، بهاول‌پور، توبه‌تک‌سنگ، گجرانواله، نارووال، پاک‌پتن، بکر و چند منطقه دیگر انجام شده است.

از بازداشت‌شدگان مقادیر زیادی مواد منفجره، بمب‌های دست‌ساز (IED)، سه چاشنی انفجاری، ۱۳ سیم فیوز حفاظتی، بروشور‌های تبلیغاتی و مقداری وجه نقد کشف و ضبط شده است.

همچنین در همین ماه نیرو‌های امنیتی در چارچوب ۴۶۰۱ عملیات پاکسازی، ۳۲۰ فرد مشکوک را بازداشت و از ۱۰۹ هزار و ۸۹۲ نفر نیز بازجویی کرده‌اند.