رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به تفکیک استان‌ها به منظور تسهیل جریان مسیر تردد رانندگان گفت: طرح تعریف بارنامه‌ها برای تردد راننده‌ها از آزادراه‌های البرز اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،سرهنگ کرمی با حضور در برنامه زنده نگاه مردم در خصوص برون رفت از ترافیک‌های استان البرز گفت: اصلاحات هندسی، ایمن سازی و زمان بندی برای تحقق طرح های راه و معبر‌ها از برنامه‌های مورد توجه است.

وی در برنامه سیمای البرز افزود: در طول کمتر از یک سال آینده بسیاری از مشکلات ترافیکی استان مرتفع می‌شود؛ هدایت ترافیکی ناوگان باربری از زمان آغاز به کار آزادراه غدیر در حال رشد است.ناوگان باربری که از استان‌های شمالی، اردبیل می‌خواهد باری را به استان‌های مرکزی انتقال دهد برای تردد از البرز، نیازمند تعریف بارنامه است. هدایت رانندگان برای این که از بهترین مسیر تردد کنند در برنامه راهداری و پلیس راه قرار دارد.

رئیس پلیس راه استان البرز با حضور در شبکه سیمای البرز خاطرنشان کرد: آزادراه غدیر در ناوگان باربری کمک شایانی به حل و رفع ترافیک کرد. موضوع عریض سازی اتوبان نیز روند خوبی داشته است از حدفاصل پل فردیس جلوتر ترمینال شهید کلانتری تا عوارضی آزادراه غدیر با توجه به معارضان و ورودی‌ها و خروجی‌ها در حوزه زمان بندی خود روند خوبی داشته است.