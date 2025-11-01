پخش زنده
کارشناس اداره گاز چهارمحال و بختیاری گفت: تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد میتواند به کاهش مصرف گاز کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، صادق کنعانی گفت: در حال حاضر، مصرف گاز در کشور به دلیل سرمای هوا و افزایش نیازهای خانگی و صنعتی به شدت افزایش یافته است، این افزایش مصرف باعث شده که در برخی مناطق با کمبود گاز مواجه شویم.
وی تصریح کرد: صرفهجویی در مصرف گاز نه تنها به کاهش هزینههای خانوارها کمک میکند، بلکه از بروز مشکلاتی مانند قطعی گاز و کاهش فشار در شبکه جلوگیری میکند.
کارشناس اداره گاز چهارمحال و بختیاری گفت: چندین راهکار ساده و موثر وجود دارد که میتواند به صرفهجویی در مصرف گاز کمک کند که از جمله آن کمکردن درجه وسایل گرمایشی است.
وی افزود: وسایل گرمایشی قدیمی معمولاً راندمان کمتری دارند و گاز بیشتری مصرف میکنند. توصیه میشود که از وسایل گرمایشی جدیدتر و با بازده بالا استفاده شود.
کنعانی گفت: یکی از مهمترین توصیهها این است که خانوارها دمای محیط خود را در حد معقول نگه دارند و از افزایش بیش از حد دما خودداری کنند.
کارشناس اداره گاز خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز برنامههای آموزشی متعددی را برای آگاهیبخشی به مردم در مورد صرفهجویی در مصرف گاز اجرا میکند.
کنعانی افزود: استفاده از سوختهای جایگزین مانند گازوئیل و برق میتواند به کاهش مصرف گاز کمک کند، اما باید توجه داشت که این سوختها نیز هزینههای خاص خود را دارند و ممکن است به محیط زیست آسیب برسانند.