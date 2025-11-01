مدیرعامل آبفای استان البرز با اشاره به اهمیت صرفه جویی و هشدار کم آبی در البرز گفت: در طول ۲ سال گذشته ۱۱۰ هزار متر مکعب مخزن آب در البرز راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، نامداری با حضور در شبکه سیمای البرز، برنامه امروز البرز گفت: البرز در یک اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و میزان بارش‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است و وارد یک بحران کم آبی شده‌ایم سال آینده سالی سخت تر از لحاظ بی آبی است.

مدیرعامل آبفای استان البرز با حضور در سیمای البرز افزود: با همکاری شهروندان اقدامات و برنامه‌های موثری برای امسال از وضعیت تابستان گذشتیم ولی با توجه به وضعیتی که هواشناسی اعلام کرده است وضعیت بارندگی خوب نیست؛ ضروری است مردم نسبت به صرفه جویی در مصرف آب بیش از همیشه دقت عمل داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت صرفه جویی آب به مجری سیما اظهار کرد: مشترکان آب باید دقت نظر ویژه‌ای برای مصرف آب داشته باشند، چرا که وضعیت بارش برف و باران نشان می‌دهد باید نسبت به حفظ و صرفه جویی در مصرف این نعمت الهی تمام تلاش خود را داشته باشیم.

وی گفت: پدافند غیرعامل به معنای انجام اقداماتی برای مواجهه با بحران است، شرکت آب و فاضلاب به واسطه حوزه مسئولیتی خود اقدام‌های جدی انجام داده است که وظیفه ما تأمین پایدار آب شرب و قابل مصرف مردم است.

نامداری با حضور در سیمای البرز بیان کرد: ۱۱۰ هزار متر مکعب مخزن آب در طول این دوسال گذشته ساخته و بیش از ۲۶۰ کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب اصلاح و بازسازی شده است و و ۸۰۰ حلقه چاه احیاء و بازسازی شده است.