

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین تمرین تیم فوتبال نوجوانان ایران در اردوی آبان ماه در تهران، از ساعت ۱۵ امروز (شنبه) در زمین شماره ۲ مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

رحمان رضایی، مربی تیم ملی بزرگسالان برای لحظاتی در محل تمرین حاضر شد و ضمن خوش و بش با اعضای کادرفنی و بازیکنان، اظهار داشت: شما از بین ۹۰ میلیون نفر به تیم ملی رسیده‌اید و باید قدر خودتان را بدانید و از این فرصت نهایت استفاده را بکنید. ۲ موضوع در فوتبال شما خیلی تعیین کننده لست. تمرکز پشتکار یعنی باید در تک تک لحظات زندگی به فوتبال فکر کنید و در این مسیر هر اتفاقی برای شما افتاد، پشتکار بالایی داشته باشید.

برای شما در مسیر مرحله مقدماتی جام ملت‌ها و مسابقات پیش‌رو آرزوی توفیق دارم.

در این تمرین ۴۵ دقیقه‌ای، ملی‌پوشانی که در مسابقات لیگ برتر کشور و تهران به زمین رفته بودند، به ریکاوری پرداخته و سپس در سالن وزنه حضور یافتند.

۲۸ بازیکن در تمرین امروز حضور داشتند و ۳ دروازه‌بان حاضر در اردو هم زیرنظر مهدی حیدری، مربی دروازه‌بان‌های تیم نوجوانان تمرینات اختصاصی انجام دادند.