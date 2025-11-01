پخش زنده
امروز: -
تمرینات تیم فوتبال نوجوانان ایران با حضور مربی تیم ملی پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین تمرین تیم فوتبال نوجوانان ایران در اردوی آبان ماه در تهران، از ساعت ۱۵ امروز (شنبه) در زمین شماره ۲ مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
رحمان رضایی، مربی تیم ملی بزرگسالان برای لحظاتی در محل تمرین حاضر شد و ضمن خوش و بش با اعضای کادرفنی و بازیکنان، اظهار داشت: شما از بین ۹۰ میلیون نفر به تیم ملی رسیدهاید و باید قدر خودتان را بدانید و از این فرصت نهایت استفاده را بکنید. ۲ موضوع در فوتبال شما خیلی تعیین کننده لست. تمرکز پشتکار یعنی باید در تک تک لحظات زندگی به فوتبال فکر کنید و در این مسیر هر اتفاقی برای شما افتاد، پشتکار بالایی داشته باشید.
برای شما در مسیر مرحله مقدماتی جام ملتها و مسابقات پیشرو آرزوی توفیق دارم.
در این تمرین ۴۵ دقیقهای، ملیپوشانی که در مسابقات لیگ برتر کشور و تهران به زمین رفته بودند، به ریکاوری پرداخته و سپس در سالن وزنه حضور یافتند.
۲۸ بازیکن در تمرین امروز حضور داشتند و ۳ دروازهبان حاضر در اردو هم زیرنظر مهدی حیدری، مربی دروازهبانهای تیم نوجوانان تمرینات اختصاصی انجام دادند.