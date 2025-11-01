پخش زنده
دکتر رامین ابراهیمی، استاد مهندسی مواد دانشگاه شیراز بهعنوان استاد برگزیده صنعت فولاد شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس در آیین پایانی همایش فولاد که با حضور جمعی از مدیران ارشد صنایع فولادی، استادان دانشگاه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالن همایشهای انجمن آهن و فولاد ایران در کیش برگزار شد؛ دکتر رامین ابراهیمی، استاد تمام مهندسی مواد دانشگاه شیراز، بهعنوان «استاد برگزیده سال ۱۴۰۴ در صنعت فولاد» معرفی و تقدیر شد.
دکتر رامین ابراهیمی، استاد تمام دانشکده مهندسی مواد و عمران دانشگاه شیراز با بیش از ۱۴۰ مقاله علمی و ۷۰ مقاله در کنفرانسهای ملی و بینالمللی، به دلیل جایگاه علمی و نقش مؤثر در تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت فولاد ، این عنوان را به دست آورد.