مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، با فدراسیون کشتی، عصر امروز برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، با فدراسیون کشتی، بعد از ظهر امروز با حضور دکتر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، دکتر محمد جعفری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، برگزار شد.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در این مراسم گفت: به شما قول می‌دهم بهترین نتایج را از کشتی دانش‌آموزی خواهیم گرفت. آموزش را به‌صورت جدی و جهادی ادامه می‌دهیم و جلسات منظم آموزشی در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش یک گنج است که فدراسیون‌های ورزشی باید بتوانند به بهترین نحو از آن استفاده کنند.

دبیر ادامه داد: با توجه به بازه سنی خوب دانش آموزان برای یادگیری و اعتمادی که خانواده‌های آن‌ها به آموزش و پرورش دارند، می‌توان از این فرصت مغتنم برای کشف و پرورش استعداد‌ها استفاده نماییم.

وی با قدردانی از حمایت‌های وزارت آموزش و پرورش، افزود: چند سالی است که ارتباط بسیار خوب و نزدیکی را با آموزش و پرورش داریم و با همکاری دوجانبه، مسابقات استعدادیابی در حال برگزاری است و نتایج آن نشان‌دهنده توان بالای دانش‌آموزان کشور است.

دبیر با اشاره به حمایت هیئت‌های استانی، گفت: پیش از این با شش هیئت برتر کشور از جمله مازندران، خوزستان و تهران جلسه داشتیم. همه اعلام آمادگی کرده‌اند تا تشک و امکانات رایگان در اختیار مدارس قرار دهند. این نگاه ملی به توسعه کشتی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این رشته است.

رئیس فدراسیون کشتی، خاطرنشان کرد: با تکیه بر آموزش اصولی، همکاری مربیان توانمند و داوران باتجربه، می‌توانیم کشتی ایران را از مدارس تا تیم‌های ملی تقویت کنیم.