معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای استان همدان گفت: استخر عباس آباد همدان لایروبی و آماده آبگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرتضی احمدی رحمت با بیان اینکه عملیات لایروبی با ۶ میلیارد ریال اعتبار انجام شد افزود: یکی از منابع تامین کننده آب شرب شهر همدان، رودخانه عباس آباد است و عملیات لایروبی به منظور حداکثر بهره برداری از این استخر انجام شد.
او تصریح کرد: منابع جایگزین تامین آب شرب شهر همدان وارد مدار بهره برداری شده و قسمتی از آب شرب شهر از رودخانهها و منابع جایگزین تامین میشود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای استان همدان گفت: روان آب موجود در رودخانه عباس آباد نیز بعد از انتقال به استخر عباس آباد و در ادامه به تصفیه خانه الوند منتقل تا بعد از فرایند تصفیه وارد مدار توزیع آب شرب شهر شود.
مرتضی احمدی رحمت افزود: عملیات لایروبی استخر عباس آباد از ۱۲ مهر ماه سال جاری آغاز و به پایان رسیده و در حال حاضر مخزن استخر در حال آبگیری است.
او میزان آب قابل تامین از رودخانه عباس آباد جهت تامین آب شرب شهر همدان را سالیانه حدودا ۴ میلیون متر مکعب بیان کرد.