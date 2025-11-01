پخش زنده
چهاردهمین رزمایش قطع برق و ارزیابی سامانههای برق پشتیبان مراکز دارای سطحبندی با محوریت «تداوم کارکرد» به صورت ویدئوکنفرانسی با وزارت نیرو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در این رزمایش آمادگی دستگاههای اجرایی و زیرساختی استان در مواجهه با شرایط اضطراری و قطع احتمالی برق مورد ارزیابی قرار گرفت.
این رزمایش با شعار «پدافند غیرعامل؛ تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» و با هدف افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی، بهبود هماهنگی بین دستگاهها و اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات برق پشتیبان در مراکز حساس و دارای سطحبندی اعلام شد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در جریان این رزمایش آمادهبکاری مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و ضروری ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل کشور مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.
رزمایشهای پدافند غیرعامل به صورت سالانه و با محوریت شرکت وزارت نیرو در سراسر کشور برگزار میشود و شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز با هدف پایداری شبکه، حفظ امنیت انرژی و ارتقای آمادگی عملیاتی در این برنامهها مشارکت فعال دارد.