به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا گفت: این طرح ها شامل بهره برداری از دو دستگاه آسانسور در زائر سرای این امام زاده، بهره برداری از ژنراتور تامین برق اضطراری و سالن چند منظوره شهید آیت الله رئیسی است که با صرف هزینه ای افزون بر ۱۱ میلیارد تومان در بقعه امامزاده اسماعیل در فسا به بهره برداری رسید.

مهدی میری افزود: سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر می‌توانند از خدمات این طرح‌ها بهره‌مند شوند.