بمناسبت هفته بسیج دانش آموزی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تکاب و جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب با حضور در منزل شهدای والا مقام دانش آموز؛ سید حبیب اله رضویان، ایوب فلاحیان و سیاوش دریایی از خانواده‌های معظم آنان تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بمناسبت هفته بسیج دانش آموزی مسلم فکری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تکاب و سرهنگ مولایی جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب بهمراه جمعی از پرسنل سپاه با حضور در منزل شهدای والا مقام دانش آموز؛ سید حبیب اله رضویان، ایوب فلاحیان و سیاوش دریایی از خانواده‌های معظم آنان تجلیل کردند.

در این دیدار با اهدای لوح سپاس به خانواده‌های معظم شهدای دانش آموز سید حبیب اله رضویان، ایوب فلاحیان و سیاوش دریایی از صبر و استقامت آنان تجلیل شد.

شهید سید حبیب اله رضویان در دوازدهم اسفند ۱۳۶۴ در منطقه فاو عراق به فیض شهادت نائل شد.

شهید ایوب فلاحیان در ۱۲ اسفند سال ۶۵ به فیض شهادت نائل شد.

شهید والا مقام سیاوش دریایی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۸ به درجه رفیع شهادت نائل شد.

روحشان شاد و یادشان گرامی باد.