وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، از عملیاتی شدن «سند حمایت از تولید محتوا» خبر داد و گفت: بر اساس این سند، صاحبان محتوا سهمی از درآمد اپراتورها دریافت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات در ادامه برنامههای سفر خود به استان آذربایجان شرقی، با حضور در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، از نمایشگاه صنایعدستی و هنری این دانشگاه بازدید و سپس در نشست با رئیس، مدیران و جمعی از اساتید دانشگاه شرکت کرد.
هاشمی در این نشست، با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در حمایت از تولید محتوا در دوره جدید، گفت: «حمایت از تولید محتوا در دو بستر دنبال میشود؛ نخست در زمینه محصولات و ایدههایی که ظرفیت تجاریسازی دارند و دوم در زمینه ایجاد بسترهای لازم برای رشد اقتصادی فعالان این حوزه.»
وی با تأکید بر عملیاتی شدن «سند حمایت از تولید محتوا» افزود: «بر اساس این سند، صاحبان محتوا سهمی از درآمد اپراتورها به دست میآورند.
به گفته هاشمی هدف از اجرای این سند، شکلگیری «نهضت تولید محتوا» در کشور و تقویت زیستبوم فرهنگی و خلاق در فضای مجازی است.»
وزیر ارتباطات همچنین با استقبال از پیشنهادهای مطرحشده از سوی اساتید و مدیران دانشگاه در حوزه توسعه فعالیتهای فناورانه و هنری، به معاون فناوری و نوآوری وزارتخانه و رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات دستور داد تا در همان روز نشستی تخصصی برای بررسی و جمعبندی محورهای همکاری با دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار کنند.
در ابتدای این دیدار، رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز گزارشی از فعالیتهای علمی، پژوهشی و ظرفیتهای دانشکده چندرسانهای دانشگاه ارائه کرد و خواستار حمایت بیشتر وزارت ارتباطات از طرحهای خلاقانه و فرهنگی شد.