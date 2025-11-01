طرح تقاطع غیرهمسطح مقابل پایانه باربری شهرستان مبارکه، تاکنون ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از طرح‌های درحال اجرای شهرستان گفت: طرح تقاطع غیرهمسطح روبروی پایانه باربری شهرستان مبارکه با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای دسترسی ایمن ماشین‌های سنگین به پایانه باربری تعبیه شده است و تا دوماه آینده به صورت کامل به بهره برداری می‌رسد.

زهرا سعیدی افزود: نیمی از اعتبار مورد نیاز این طرح برای اجرا، ابلاغ شده است و بقیه آن برای تکمیل، در انتظار ابلاغ سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای است.

وی همچنین گفت: روزانه بیش از ۲هزار و۷۰۰ کامیون به پایانه باربری شهرستان رفت و آمد می‌کنند