به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرکنسول کشورمان در جمهوری خود مختار نخجوان بر نقش محوری مرز‌های جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان و همکاری این دو کشور در حمل و نقل و ترانزیت کالا و مسافر اشاره کرد و گفت: این همکاری‌ها با توجه به مزیت‌های جغرافیایی هر دو کشور در تامین منافع متقابل بسیار تاثیر گذار هستند هر دو کشور از ظرفیت مناسبی برای حمل و نقل و ترانزیت در کریدور‌های شمالی و جنوبی و شرقی و غربی برخوردار هستند

عزیز منصوری خاطر نشان کرد: مسیر باکو، بیله سوار ، جلفا و نخجوان همان مسیر ایران بیش از سه دهه ارتباط زمینی و حیاتی جمهوری خود مختار نخجوان به باکو برای حمل بار و مسافر را تامین کرده است.

وی افزود: سالیانه در این مسیر ۱۸ هزار کامیون جمهوری آذربایجان معادل ۷۵۰ هزار تن بار را جابجا می‌کنند در این مسیر هم اکنون سالانه ۳ هزار و ۵۶۰ دستگاه اتوبوس مسافر بری نیز برای حمل بیش از ۱۴۰ هزار مسافر میان باکو و نخجوان فعالیت می‌کنند

سرکنسول کشورمان در جمهوری خود مختار نخجوان گفت: سالانه ۱۸۰ هزار دستگاه کامیون ایراین و خارجی از طریق مرز جلفا در استان آذربایجان شرقی و مرز صنم بلاغی در استان آذربایجان غربی وارد جمهوری خود مختار نخجوان شده و از طریق مرز صدرک کالا‌های ترانزیتی را به کشور‌های آسیایی و اروپایی صادر می‌کنند که از این تعداد کامیون ۶۰ هزار کامیون ایرانی ۵ میلیون تن کالای ایرانی و ترانزیتی را صادر و ترانزیت می‌کنند و ۱۲۰ هزار کامیون خارجی که ۹۰ درصد آن از کشور ترکیه هستند.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: از اول سال جاری تاکنون به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار و به میزان ۲۱۵ هزار تن انواع کالا‌های ایرانی از طریق گمرک پلدشت به کشور‌های آسیایی و اروپایی صادر شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۶ درصد و به لحاظ ارزش ۷ درصد رشد داشته است.

محمد دادرس رئیس گمرک شهرستان پلدشت افزود: در ۷ ماهه سال جاری به میزان ۳۴۸ هزار تن و به ارزش تقریبی ۹۷۹ میلیون دلار از مرز پلدشت به مقصد کشور‌های اروپایی و آسیایی ترانزیت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۴ درصد رشد داشته است.

سالانه میزان مبادلات تجاری در گمرک شهرستان پلدشت به ۶ میلیارد دلار می‌رسد.