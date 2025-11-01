قوه قضاییه همواره حامی و پشتیبان سرمایه گذاران و صنعتگران بوده و در راستای رفع موانع تولید اهتمام ویژه دارد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس کل دادگستری مازندران بر حمایت دستگاه قضایی استان از سرمایه گذاران دارای اهلیت تاکید کرد و گفت: ظرفیت بسیار خوبی در دستگاه قضایی استان وجود دارد که باید از این ظرفیت برای رشد و توسعه استان استفاده شود.

عباس پوریانی در آیین آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم شرکت صنعتی بهپاک بهشهر با اشاره به ظرفیت‌های بسیار بالای موجود در استان گفت: نگرش دستگاه‌های دولتی و نظارتی نسبت به مقوله تولید و سرمایه گذاری در استان باید متحول شود.

او افزود: قوه قضاییه همواره حامی و پشتیبان سرمایه گذاران و صنعتگران بوده و در راستای رفع موانع تولید و اشتغال اهتمام ویژه دارد.

پوریانی از صنعتگران به عنوان جهادگران جبهه اقتصاد یاد کرد و ادامه داد: حمایت از سرمایه گذاری و تولید باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به وظایف و تکالیف خود در مسیر رشد و ارتقای وضعیت تولید و سرمایه گذاری استان عمل کنند و دستگاه قضایی استان نیز با جرات دادن به سرمایه گذاران و تولیدگران، از آنها در مسیر رشد و توسعه استان حمایت می‌کند.

او افزود: ظرفیت‌های بسیار خوبی در دستگاه قضایی استان وجود دارد که باید از این ظرفیت برای رشد و توسعه استان استفاده شود و قطعاً دادگستری در صورت نیاز با صدور دستور قضایی در کنار صنعتگران خواهد بود.

پوریانی با بیان اینکه سراسر استان مازندران نیازمند توسعه و پیشرفت است، گفت: همه باید در این مسیر تلاش کنند تا از سرمایه گذاران دارای اهلیت حمایت شود.