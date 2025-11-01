به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این طرح از جمله ۱۰ طرح شاخص شهرداری درچه است که امروز با حضور جمالی نژاد و با ۲۴۲ میلیارد تومان هزینه با رویکرد بازیافت آب به بهره برداری رسید

این تصفیه‌خانه با ظرفیت دو هزار متر مکعب در شبانه‌روز، خروجی با کیفیت مطابق استاندار سازمان محیط‌زیست کشور جهت مصارف آبیاری و کشاورزی دارد.

بهترین کیفیت خروجی و فراتر از استاندارد های زیست محیطی، قابلیت نصب در مناطق مختلف آب و هوایی، راندمان بالای تصفیه و استفاده مجدد از پساب و بازچرخانی آن در صنایع، کشاورزی و فضای سبز از دیگر ویژگی‌های این سامانه است.