به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: نمایشگاه خانه و آشپرخانه با حضور و مشارکت ۲۰۰ تولید کننده حوزه لوازم خانگی غیر برقی و با حمایت برندها و واحدها بزرگ تولیدی و صادراتی کشور، از ۱۲ الی ۱۵ آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.
بهرام شایسته رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه خانه و آشپزخانه گفت: نمایشگاه خانه و آشپزخانه در حوزه ظروف چینی، بلور و کریستال، تجهیزات پختوپز، ظروف پلاستیکی، لوازم دکوری و تزئینی منزل در مدرنترین مرکز نمایشگاهی ایران برگزار میشود.
وی به اهمیت و نقش برگزاری این رویداد در توسعه صنعت خانه و آشپزخانه اشاره کرد و افزود:در حال حاضر حدود ۲۰ درصد اشتغال کشور در حوزه کسب و کار، به صنعت خانه و آشپزخانه اختصاص دارد بنابرین میتوان اذعان داشت که این حوزه یکی از مهمترین صنایع کشورمحسوب میشود.
شایسته اضافه کرد: ظروف و تجهیزات آشپزخانه شامل چینی، بلور و کریستال، لوازم پلاستیکی، چوبی و فلزی، تجهیزات پختوپز و لوازم دکوری و تزئینی، پتانسیل بالایی برای صادرات دارد. تراکنش مالی این صنعت در جهان بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار است؛ لذا ما هم تلاش خواهیم کرد با برگزاری این نمایشگاه تخصصی و با توجه به پتانسیلهای داخلی، سهم چشم گیری ازگردش مالی کلان این حوزه داشته باشیم.
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه تخصصی خانه و آشپزخانه گفت:با توجه به برسیهای میدانی، تولیدات حوزه خانه و آشپزخانه توانایی بالایی برای صادرات دارند، همچنین به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمتی میتوانیم رتبه یک منطقه باشیم و علاوه بر پیش گیری از خام فروشی و توسعه اشتغال، به ارز آوری کشور هم کمک کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاظر محصولات تولیدی کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم و همچنین با واسطه به کشورهای دیگر دنیا صادر میشود و حتی مشاهده شده برخی محصولات و تولیدات کشور در زمینه ظروف، دکوری و تزئینی از طریق کشورهای همسایه خریداری و با نام و برندی دیگر به فروش میرسد.
شایسته خاطرنشان کرد: بنابراین تلاش میکنیم تا فروش و بازاریابی گستردهای در حوزه لوازم خانه و آشپز خانه در سطح کشور و دیگر کشورهای منطقه انجام دهیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه شده است تا در طول روزهای برگزاری نمایشگاه: فعالان حوزه صنعت خانه و آشپزخانه، لوازم خانگی، دکوری و تزئینی، از سراسر ایران و کشورهای منطقه از نمایشگاه خانه و آشپزخانه تهران بازدید کنند.
گفتنی است نمایشگاه تخصصی خانه و آشپرخانه از ۱۲ الی ۱۵ آذر ماه هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب آماده بازدید علاقمندان است.