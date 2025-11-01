آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه به وزیر امور خارجه الجزایر به مناسبت هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادیبخش و روز ملی این کشور پیام تبریکی ارسال کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سید عباس عباس عراقچى وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی، فرارسیدن هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادیبخش و روز ملی الجزایر را به احمد عطاف وزیر امور خارجه این کشور تبریک گفت.

وزیر امور خارجه در این پیام ضمن آرزوی سربلندی و بهروزی برای دولت و ملت بزرگ الجزایر، ابراز امیدواری کرد دو کشور با توجه به عمق روابط خوب و برادرانه، با مساعی مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گسترش و تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها را در سطوح مختلف شاهد باشند.