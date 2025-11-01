پخش زنده
فرماندار شهرستان ماکو گفت: عمارت قلعهجوق با موقعیت ممتاز در کنار رودخانه زنگمار و قرارگیری در ورودی تفرجگاه درهباغی، ظرفیت کمنظیری برای توسعه گردشگری مبتنی بر میراث فرهنگی و طبیعتگردی دارد و میتواند به یکی از نقاط شاخص جذب گردشگر در منطقه تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شهلا تاجفر در جریان بازدید از عمارت تاریخی قلعهجوق، این بنای ارزشمند را بخشی از هویت فرهنگی و تمدنی منطقه دانست و بر لزوم احیای آن برای توسعه گردشگری مبتنی بر میراث فرهنگی و طبیعتگردی تأکید کرد.
وی افزود: صیانت از آثار تاریخی در واقع پاسداشت ریشههای فرهنگی و هویت ملی ماست و لازم است با همکاری دستگاههای مرتبط و حمایت دولت، زمینه بازآفرینی و احیای این بنا فراهم شود.
در ادامه این بازدید، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان نیز با اشاره به پیشینه تاریخی این عمارت گفت: عمارت قلعهجوق از آثار ارزشمند اواخر دوره قاجار و متعلق به یکی از بستگان سردار ماکو، مالک قصر باغچهجوق است.
مرتضی صفری خاطرنشان کرد: مرمت و احیای این عمارت میتواند نقشی مؤثر در رونق اقتصادی منطقه و توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی داشته باشد.