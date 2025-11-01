وزرای خارجه ایران و قزاقستان بر اهمیت هماهنگی و همکاری مؤثر دو کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از جمله سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تأکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با یرمک کوشربایف وزیر امور خارجه قزاقستان، ضمن تبریک انتصاب آقای کوشربایف به سمت وزیر امور خارجه این کشور، در مورد روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای بین دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به روند رو به رشد روابط ایران-قزاقستان در همه عرصه‌های مورد علاقه طرفین، ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌ها ارتقا یابد.

طرفین همچنین بر اهمیت هماهنگی و همکاری مؤثر دو کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از جمله سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تأکید کردند.