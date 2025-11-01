تیم پرسپولیس از هفته دهم لیگ برتر جمعه هفته جاری باید به مصاف استقلال خوزستان برود، اما سرخپوشان برای این بازی سه بازیکن مصدوم دارند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امید عالیشاه که به این بازی نمی‌رسد و همچنین رضا شکاری که او هم همین وضعیت را دارد. شکاری بعد از مدت‌ها از دیروز با پرسپولیس تمرین کرد. او به دلیل مشکل کمر در یک ماه گذشته در کنار سرخ‌ها نبود. ظاهرا این بازیکن از بعد از تعطیلات فیفا دی آبان می‌تواند برای پرسپولیس بازی کند.

مصدوم بعدی محمد حسین صادقی است که در تمرینات قبل از بازی با تراکتور مصدوم شد و به این بازی هم نرسید، اما طبق پیگیری آنا این بازیکن ظاهرا مصدومیت جدی ندارد و می‌تواند مقابل استقلال خوزستان به میدان برود.