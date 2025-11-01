پخش زنده
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: رویداد «مانوین ۲» با هدف ایجاد پیوند میان صنایع خلاق و جامعه و تقویت اقتصاد فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، در دهه فجر امسال در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود.
سیدمهدی شریفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اولویتهای این ستاد، گفت: رفع مظلومیت و مهجوریت از صنایع خلاق، اولویت اصلی ستاد است.
وی افزود: ستاد علاوه بر تلاش برای دانشبنیان کردن خانهها و شرکتهای خلاق، باید دستاوردهای آنها را به جامعه ارائه دهد و امیدواریم این مهم با برگزاری مانوین ۲ محقق شود.
دبیر ستاد فناوریهای نرم در تشریح جزئیات این رویداد گفت: در مانوین ۲ علاوه بر برگزاری نمایشگاه دستاوردهای صنایع خلاق، جایزه ملی صنایع خلاق برگزار میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: هیئتهای داوری، برترین شرکتها و خانهها را براساس شاخصهای فناوری، نوآوری و هویت ایرانی-اسلامی انتخاب خواهند کرد. این امر به تقویت جایگاه این صنایع کمک میکند.
شریفی افزود: صنایع خلاق یا همان صنایع فرهنگی حیثیت و شکوه خاصی در فعالیتهای نوآورانه دارند و جامعه باید با آنها بیشتر آشنا شود تا از حمایت عمومی و درک درست منتفع شوند.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم گفت: وظیفه ذاتی ستاد فناوریهای نرم، تسهیلگری و رفع گرههای کاری بین دستگاههای مختلف برای توسعه صنایع فرهنگی است. نیازسنجیهای اولیه در شش ماه گذشته، مشکلات اصلی این حوزه را مشخص کرده و با هماهنگی معاونت اول ریاست جمهوری، در حال حل این مسائل هستیم.
دبیر ستاد فناوریهای نرم در پایان با اشاره به دغدغه اصلی ستاد برای دانشبنیان کردن این صنایع گفت: در گذشته، توجه بیشتری به فناوری سخت شده بود، اما با حمایت جدی معاونت علمی، زیرساختهای لازم برای دانشبنیان شدن فناوریهای نرم و صنایع خلاق فراهم میشود. به زودی خبرهای خوبی در این زمینه به اطلاع عموم و جامعه صنایع فرهنگی خواهد رسید.