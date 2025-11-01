دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: رویداد «مانوین ۲» با هدف ایجاد پیوند میان صنایع خلاق و جامعه و تقویت اقتصاد فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، در دهه فجر امسال در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

سیدمهدی شریفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اولویت‌های این ستاد، گفت: رفع مظلومیت و مهجوریت از صنایع خلاق، اولویت اصلی ستاد است.

وی افزود: ستاد علاوه بر تلاش برای دانش‌بنیان کردن خانه‌ها و شرکت‌های خلاق، باید دستاورد‌های آنها را به جامعه ارائه دهد و امیدواریم این مهم با برگزاری مانوین ۲ محقق شود.

دبیر ستاد فناوری‌های نرم در تشریح جزئیات این رویداد گفت: در مانوین ۲ علاوه بر برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های صنایع خلاق، جایزه ملی صنایع خلاق برگزار می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: هیئت‌های داوری، برترین شرکت‌ها و خانه‌ها را براساس شاخص‌های فناوری، نوآوری و هویت ایرانی-اسلامی انتخاب خواهند کرد. این امر به تقویت جایگاه این صنایع کمک می‌کند.

شریفی افزود: صنایع خلاق یا همان صنایع فرهنگی حیثیت و شکوه خاصی در فعالیت‌های نوآورانه دارند و جامعه باید با آنها بیشتر آشنا شود تا از حمایت عمومی و درک درست منتفع شوند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم گفت: وظیفه ذاتی ستاد فناوری‌های نرم، تسهیل‌گری و رفع گره‌های کاری بین دستگاه‌های مختلف برای توسعه صنایع فرهنگی است. نیازسنجی‌های اولیه در شش ماه گذشته، مشکلات اصلی این حوزه را مشخص کرده و با هماهنگی معاونت اول ریاست جمهوری، در حال حل این مسائل هستیم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55463066"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5613810/55463066?width=600&height=350"></script></div>

وی گفت: در این نمایشگاه، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت و ۹۰ خانه خلاق دستاورد‌های خود را در فضایی به مساحت سه هزار متر مربع به نمایش خواهند گذاشت. شریفی از برگزاری حدود ۴۰ پنل تخصصی در حاشیه این رویداد خبر داد و افزود: این پنل‌ها با هدف ریشه‌یابی مشکلات و ارائه راهکار‌های علمی برای حل آنها طراحی شده‌اند تا بتوانیم به صورت اثربخش به فعالان این حوزه کمک کنیم.وی گفت: در این نمایشگاه، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت و ۹۰ خانه خلاق دستاورد‌های خود را در فضایی به مساحت سه هزار متر مربع به نمایش خواهند گذاشت.



دبیر ستاد فناوری‌های نرم در پایان با اشاره به دغدغه اصلی ستاد برای دانش‌بنیان کردن این صنایع گفت: در گذشته، توجه بیشتری به فناوری سخت شده بود، اما با حمایت جدی معاونت علمی، زیرساخت‌های لازم برای دانش‌بنیان شدن فناوری‌های نرم و صنایع خلاق فراهم می‌شود. به زودی خبر‌های خوبی در این زمینه به اطلاع عموم و جامعه صنایع فرهنگی خواهد رسید.