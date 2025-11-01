معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار چالدران با تاکید بر برگزاری هر چه با شکوه‌تر راهپیمایی ۱۳ آبان، لزوم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با آیین‌های ویژه این روز را یادآور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سید مهدی ابراهیم زاده در جلسه هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با بیان اینکه استکبار جهانی با تمام امکانات و قوا وارد میدان شده و در صدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: روز ۱۳ آبان، یادآور حوادث مهمی است که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و بیرون راندن مظهر استکبار یعنی آمریکا از ایران اسلامی نقش اساسی داشته است.

امام جمعه چالدران نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی عدالت‌خواهی و مبارزه با استکبار است، گفت: ۱۳ آبان نماد وحدت، عزت و بصیرت ملت ایران است.

محمدزاده با اشاره به اهمیت یوم‌الله سیزده آبان در تاریخ ایران گفت: در تقویم پرافتخار ایران اسلامی ۱۳ آبان یادآور وقایع مهمی از جمله روز تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت جمعی از دانش‌آموزان انقلابی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام است که هر یک نقش بسزایی در پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی و تبیین روح استکبارستیزی ملت ایران داشته است.

در ادامه این جلسه مقرر شد مراسم راهپیمائی ۱۳ آبان ساعت ۱۰ و نیم از میدان صفوی شروع و در میدان شهدا با اجرای برنامه‌های مختلف خاتمه یابد.