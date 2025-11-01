با ادامه تعطیلی دولت فدرال آمریکا، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان از تصمیم رئیس مجلس، برای تعطیل نگه داشتن نشست‌های رسمی مجلس به مدت بیش از یک ماه، ابراز نگرانی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از نشریه «دهیل»، آنان بیم دارند این وقفه طولانی موجب عقب‌ماندگی در بررسی لوایح بودجه و سایر طرح‌های کلیدی شود.

خشم و نارضایتی اعضای حزب جمهوری‌خواه از این تصمیم در نشست تلفنی داخلی حزب آشکار شد؛ جایی که «مارجری تیلور گرین»، نماینده جورجیا، مستقیماً از جانسون درباره نحوه مدیریت تعطیلی دولت انتقاد کرد.

همچنین «دن کرنشاو»، نماینده تگزاس، در همین تماس خواستار توضیح شد که مجلس چگونه زمان از دست‌رفته را جبران خواهد کرد.

این گزارش افزود: آخرین جلسه رأی‌گیری مجلس در ۱۹ سپتامبر برگزار شد و این طولانی‌ترین وقفه غیررسمی مجلس از زمان تعطیلات ۶ هفته‌ای پیش از انتخابات ۲۰۲۴ به شمار می‌رود.

مایک جانسون در این مدت پنج هفته از جلسات رأی‌گیری برنامه‌ریزی‌شده را لغو کرده تا به‌گفته خود، بر دموکرات‌های سنا فشار بیاورد تا طرح بودجه موقت جمهوری‌خواهان را بپذیرند؛ طرحی که بودجه دولت را تا ۲۱ نوامبر تأمین می‌کند.

در ادامه آمده است، برخی نمایندگان از جمله «استفنی بایس»، نماینده اوکلاهما، هرچند از زمان بیشتر برای حضور در حوزه انتخابیه خود استقبال کرده‌اند، اما تأکید دارند وظیفه اصلی آنان کار در صحن مجلس است.

یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه به دهیل گفته است که اعضا باید آماده بازگشت به جلساتی فشرده باشند که «روز‌های طولانی و شب‌های کاری» در پی خواهد داشت.

به گزارش این نشریه: «تام کول»، رئیس کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، اعلام کرد، قرار است با رئیس مجلس درباره پیشبرد لوایح بودجه دیدار کند.

وی با اشاره به اینکه هنوز بخش عمده‌ای از ۱۲ لایحه بودجه به صحن علنی نرسیده است، گفت: «باید شتاب بگیریم، وقت زیادی از دست داده‌ایم.»

کول افزود: در دوران تعطیلی دولت، مذاکرات جدی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر جزئیات لوایح بودجه انجام نشده و همین امر حجم کار مجلس را پس از پایان تعطیلی دوچندان خواهد کرد.

در ادامه گزارش آمده است: جانسون مدعی است تعطیلی مجلس «استراتژی سیاسی» نیست، بلکه در شرایط فعلی، تا زمانی که دولت فدرال تعطیل است، کار قابل‌توجهی برای مجلس باقی نمانده است، اما شماری از نمایندگان و کارکنان مجلس می‌گویند حتی در این وضعیت نیز کمیته‌ها می‌توانند جلسات بررسی و استماع برگزار کنند و تعویق کامل فعالیت‌ها غیرضروری است.

این گزارش اضافه کرد: منتقدان در عین حال اذعان دارند تصمیم جانسون از بروز اختلافات داخلی بیشتر جلوگیری کرده است؛ چرا که در صورت برگزاری جلسات رسمی، احتمال داشت برخی نمایندگان میانه‌رو برای توافق مستقل با دموکرات‌ها درباره بودجه سلامت اقدام کنند.

جانسون در نشست خبری اخیر خود گفت: تنها «سه تا چهار نفر» از اعضای حزب جمهوری‌خواه از تعطیلی مجلس گلایه کرده‌اند و «۹۹ درصد» از جمهوری‌خواهان سنا و مجلس نمایندگان با سیاست او موافقند.

در پایان این گزارش آمده است: بر اساس گفت‌و‌گو‌های داخلی حزب، انتظار می‌رود مهلت فعلی بودجه موقت که تا ۲۱ نوامبر تعیین شده، تمدید شود، گزینه محتمل از نگاه جمهوری‌خواهان، تمدید موقت تا پایان ژانویه یا اوایل فوریه سال آینده است.

تام کول نیز گفت: با تمدید بلندمدت مخالف است، اما تمدید تا پایان ژانویه را «معقول» می‌داند و افزود: «وقتی مذاکرات آغاز شود، می‌توانیم لوایح بودجه را نهایی کنیم؛ تجربه‌اش را داریم.»