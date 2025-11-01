به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: در این نامه آمده، نظر به مراتب تعهد، تدین، تخصص و تجارب طولانی و ارزشمند جنابعالی در حوزه علم، فن آوری و مدیریت آموزش عالی و با عنایت به مصوبه جلسه ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و مصوبه جلسه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ کمیته منتخب تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، جناب عالی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود، با توکل به خداوند متعال و جلب مشارکت حداکثری کارکنان و اعضای محترم هیات علمی متعهد و متخصص این جامعه دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی و مرجعیت علمی کشور و تحقق منویات و رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به خصوص حفظ کیان و ارتقای علمی دانشگاه و گسترش فضای انقلابی نهایت کوشش و اهتمام خود را مبذول فرمایید.

همچنین با حکم ولایتی، رئیس هیأت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر به عنوان دبیر هیات امنا و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.