

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تقدیر از قهرمانان تیم ملی وزنه‌برداری ایران، پس از درخشش در رقابت‌های جهانی نروژ، عصر امروز با حضور مسئولان فدراسیون در هتل المپیک برگزار شد.

سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در سخنانی در این مراسم گفت: سه سال از آغاز مسئولیت ما در فدراسیون می‌گذرد. روز‌های دشواری را پشت سر گذاشتیم، اما هدفمان از ابتدا ارتقای جایگاه وزنه‌برداری ایران بود. خوشبختانه امروز شاهد هستیم این رشته بار دیگر در میان مردم جایگاه واقعی خود را یافته است.

وی با قدردانی از حامیان مالی فدراسیون عنوان داشت: در شرایط اقتصادی فعلی، حمایت اسپانسر‌ها نقش مهمی در ایجاد انگیزه میان قهرمانان دارد. وقتی پای نام ایران در میان باشد، همه با غیرت برای سربلندی کشور تلاش می‌کنیم.

انوشیروانی افزود: باعث افتخار است که توانستیم دل ۹۰ میلیون ایرانی را شاد کنیم. وزنه‌برداری رشته‌ای طاقت‌فرساست، اما مسیر رشد آن آغاز شده و فدراسیون با برنامه‌ریزی دقیق به پیش می‌رود. حتی خودمان هم انتظار نداشتیم در این مدت کوتاه چنین دستاورد‌هایی رقم بخورد.

رئیس فدراسیون با اشاره به جوان‌گرایی در ترکیب تیم ملی گفت: اکثر نفرات فعلی تیم در دو تا سه سال اخیر پرورش یافته‌اند. علیرضا نصیری در ۱۹ سالگی توانست دو رکورد جهانی را بشکند و مدال نقره بگیرد. سایر ملی‌پوشان نیز با حریفان باتجربه و عنوان‌دار رقابت کردند و نتایج ارزشمندی کسب شد. این موفقیت‌ها حاصل تلاش جمعی مربیان، کادر فنی و ورزشکاران است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با اطمینان می‌گویم که آغاز دوران شکوه دوباره وزنه‌برداری ایران از بازی‌های آسیایی ناگویا رقم خواهد خورد. هدف‌گذاری ما روشن است و با تکیه بر نسل جوان، در المپیک لس‌آنجلس افتخارآفرینی خواهیم کرد.

انوشیروانی همچنین از پیشرفت وزنه‌برداری بانوان سخن گفت و افزود: دختران وزنه‌بردار ایران در رقابت‌های آسیایی جوانان تنها با چند سال تمرین جدی توانستند با قدرت‌های برتر قاره رقابت کنند و این اتفاق بزرگی برای ورزش بانوان است.

رئیس فدراسیون در پایان از آغاز عملیات ساخت کمپ دوم تیم ملی خبر داد و گفت: زمین این مجموعه تحویل گرفته شده و مراحل آماده‌سازی زیرساخت‌ها در حال انجام است. توسعه زیرساخت‌ها از اولویت‌های اصلی فدراسیون است و امیدواریم با حمایت مجلس در حوزه بودجه، این مسیر ادامه یابد.

وی تأکید کرد: وزنه‌برداری ایران در مسیر رشد و فتح مدال‌های طلای بیشتر قرار دارد و این موفقیت‌ها نتیجه همدلی و تلاش بی‌وقفه جامعه وزنه‌برداری است.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران با هشت ورزشکار و با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز و ۳۸۸ امتیاز عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.