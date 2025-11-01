امروز: -
شهروند آگاه، شهر آماده

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰- ۱۷:۲۹
پربازدیدترین فیلم ها
عهد شکن از روز اول، روایتی از یک تجربه
عهد شکن از روز اول، روایتی از یک تجربه
۱۴۰۴-۰۸-۰۸
سودجویی برخی از رستوران‌ها به بهانه عرضه غذای ارزان
سودجویی برخی از رستوران‌ها به بهانه عرضه غذای ارزان
۱۴۰۴-۰۸-۰۸
سربلند مثل غزه
سربلند مثل غزه
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
لزوم ساخت نیروگاه هسته‌ای
لزوم ساخت نیروگاه هسته‌ای
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
خبرهای مرتبط

آموزش و آگاهی مهمترین ضرورت پدافند غیرعامل است

پدافند غیرعامل، سپر دفاعی جامعه در برابر تهدیدات نوین

مردمی سازی پدافند از رویکردهای سازمان پدافند غیرعامل کشور برای مقابله با تهدیدها

برچسب ها: پدافند غیرغامل ، شهروند آگاه
