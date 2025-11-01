پخش زنده
شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۵ گفت: هویت سازی برای شهر در ارتباط مستقیم با هویت سازی محلات قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسن ذوالقدری شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۵ در گفتوگو با خبرنگار ما، با اشاره به روز جهانی شهرها، گفت: توسعه پایدار شهری همواره در دستور کار شهرداری تهران و به تبع مدیران شهری قرار داشته است.
وی مشارکت شهروندان در حفظ محله و شهر را یکی از عوامل اصلی موفقیت شهرداری در مدیریت شهر دانست و افزود: امروزه مردم نسبت به تمام مسائل آگاهتر از قبل هستند؛ بنابراین به خوبی میتوان از دانش و توانمندی آنها برای شناسایی و حل مسائل استفاده کرد.
شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۵، امور اجتماعی و فرهنگی را یکی از حوزههای مهم مدیریت شهری برشمرد و گفت: عموما ناهنجاریها با فرهنگ سازی از بین میروند؛ برای مقابله با ازدیاد ناهنجاریها در جامعه، لازم است که هنجارها را ترویج کنیم. یکی از ابزارهای تاثیرگذار در راستای این هدف هم، فعالیتهای فرهنگی و هنری تاثیرگذار و هدفمند است.
وی ادامه داد: ساکنان شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۱۵ بارها و بارها تمایل بسیاری به برنامههای فرهنگی و هنری نشان دادهاند؛ در میان این مردم، همدلی و همبستگی جمعی از اهمیت بسزایی برخوردار است و هنوز هم در این محدوده همچون زمانهای قدیم، اهالی یک محل همدیگر را در انجام امور یاری میکنند.
ذوالقدری با اشاره به حضور ورزشکاران و هنرمندان سرشناس در ناحیه ۳ منطقه ۱۵، گفت: از دل محلات این ناحیه، قهرمانان بسیاری به سکوهای نخست رشتههای ورزشی در ایران و جهان رسیدهاند و نام هنرمندانش هم برای جامعه حرفهای هنر آشناست. به طور مثال به سبب حضور هنرمندان فرهیخته در رشته نقاشیخط، کسب مقامهای نخست جشنوارههای ملی و بین المللی رشته نقاشیخط توسط این هنرمندان و همچنین ترویج هنر مردمی در مدارس، سرای محلات، مساجد، دیوارنگارهها و... از محله کیانشهر به عنوان نگین نقاشیخط پایتخت نام میبرند.
وی افزود: در این ناحیه، هنر برای درمان بیماری ها، کمک به بیماران خاص، ایجاد حس تعلق به محله و همچنین افزایش مشارکتهای شهروندی به کار گرفته میشود. اینجا هویت سازی برای محله در اولویت قرار دارد، زیرا همانطور که همه میدانند هویت سازی برای شهر در ارتباط مستقیم با هویت سازی محلات قرار دارد. خوشبختانه هنرمندان ناحیه ۳ در راستای تحقق این هدف، با طرح «کیانشهر، هنرشهر» مسئولین شهری را یاری و حمایت میکنند.
گفتنی است روز جهانی شهرها روزی برای تأمل در چالشها و فرصتهای شهرنشینی و ساختن آیندهای پایدار، هوشمند و انسانمحور برای جوامع شهری است. این روز با شعار «شهر بهتر، زندگی بهتر» هر ساله گرامی داشته میشود.