به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ علی مولوی گفت: در راستای ارتقاء ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات و حوادث ناگوار ترافیکی، طرح برخورد با تردد وسایل نقلیه سنگین در خط سوم آزادراه‌ها در تمامی محور‌های مواصلاتی استان اجرایی می‌شود.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: بر اساس قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، تردد وسایل نقلیه سنگین در خط سوم (خط سرعت و سبقت) آزادراه‌ها ممنوع بوده و صرفاً در خطوط مجاز باید حرکت کنند.

رئیس پلیس راه استان گفت: هدف از اجرای این طرح، افزایش ایمنی، روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از بروز تصادفات زنجیره‌ای ناشی از تجاوز وسایل نقلیه سنگین به خطوط سرعت است و با رانندگان خاطی که در خط سوم تردد کنند، برابر قانون برخورد خواهد شد.