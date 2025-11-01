پخش زنده
امروز: -
پس از گذشت ۲۰ روز از بسته شدن کامل مرز «طورخم» به علت تنشهای مرزی، دولت پاکستان این گذرگاه را بهطور جزئی بازگشایی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد پس از گذشت ۲۰ روز از بسته شدن کامل مرز «طورخم» به علت تنشهای مرزی، دولت پاکستان این گذرگاه را بهطور جزئی بازگشایی کرد تا روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغان از سر گرفته شود.
به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، مقامات محلی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان اعلام کردند، گذرگاه مرزی «طورخم» فقط برای خروج پناهجویان افغان گشوده شده و عبور و مرور عمومی و فعالیتهای تجاری تا اطلاع ثانوی همچنان متوقف خواهد بود.
به گفته «بلال شاهد» معاون کمیسر منطقه خیبر صدها شهروند افغان به مرکز مهاجرت طورخم رسیدهاند و پس از تکمیل مراحل اداری و ثبت اطلاعات، اجازه بازگشت به افغانستان به آنان داده میشود.
وی افزود: هنوز تصمیمی درباره از سرگیری تجارت و تردد عادی از مرز گرفته نشده است.
مرز «طورخم» و سایر گذرگاههای مرزی پاکستان و افغانستان از ۱۱ اکتبر پس از تشدید درگیری میان نیروهای مرزی دو کشور کاملاً بسته هستند، اکنون بازگشایی محدود این گذرگاه صرفاً برای تسهیل خروج مهاجران غیرقانونی انجام گرفته است.
در همین حال «قیصر خان آفریدی» سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) اعلام کرد، تا هشتم اکتبر بیش از ۶۱۵ هزار شهروند افغان بدون مدارک اقامت، از طریق مرز طورخم به کشورشان بازگردانده شدهاند و روند بازگشت آنان همچنان ادامه دارد.
منابع آگاه میگویند پاکستان و افغانستان در حال حاضر در مذاکرات امنیتی به میزبانی ترکیه شرکت دارند و دو طرف توافق کردهاند تا پایان گفتوگوها آتشبس و آرامش در امتداد مرزها حفظ شود.