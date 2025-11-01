به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم ستارگان سیمکان جهرم با پیروزی در دیدار نهایی دومین دوره لیگ برتر مینی فوتبال ایران، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد و جواز حضور در مسابقات آسیایی را به‌دست آورد.

این دیدار حساس در مجموعه ورزشی کشتیرانی شیان برگزار شد و دو تیم ستارگان سیمکان از فارس و صیدون خوزستان به مصاف یکدیگر رفتند.

بازی در وقت قانونی با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید و تلاش دو تیم در دو وقت اضافه پنج دقیقه‌ای نیز گلی در پی نداشت.

در نهایت، سرنوشت قهرمانی به ضربات پنالتی کشیده شد، جایی که تیم سیمکان با عملکردی موفق، با نتیجه ۳ بر ۲ از سد حریف خود گذشت و بر سکوی نخست لیگ برتر مینی فوتبال کشور ایستاد.

در پایان این رقابت‌ها، علیرضا ابوالقاسمی به‌عنوان بهترین دروازه‌بان و محمد دهقان به‌عنوان آقای گل مسابقات از تیم ستارگان سیمکان جهرم برگزیده شدند تا درخشش نماینده فارس در این مسابقات کامل شود.