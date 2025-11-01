پخش زنده
مدیر امور آب تکاب اعلام کرد: سه کیلومتر از بستر رودخانههای این شهرستان در محدوده شهری با همکاری شهرداری لایروبی و پاکسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صمد طهماسبی افزود: در این عملیات، رسوبات و لجنهای انباشتهشده در رودخانههای «حاجیبابا» و «گولاندره» با استفاده از بیل مکانیکی جمعآوری و توسط چند دستگاه کمپرسی به خارج از محدوده رودخانه منتقل شد.
وی ادامه داد: این اقدام که از مطالبات اصلی ساکنان این محلات بود، منجر به جمعآوری حدود ۱۰۰ هزار مترمکعب رسوب و لجن از بستر رودخانهها شد.
به گفته مدیر امور آب تکاب، لایروبی رودخانهها از اقدامات ضروری برای کاهش خطر وقوع سیلاب در زمان بارندگی است و میتواند از ورود آب به خیابانها، مغازهها و پیادهروها جلوگیری کند.
وی درباره گلایه برخی شهروندان از بوی نامطبوع رودخانهها نیز توضیح داد: به دلیل نبود جریان آب در مدت اخیر، رسوبات و آب راکد در بستر رودخانه موجب ایجاد بوی بد شده است.
طهماسبی یادآور شد: همزمان با عملیات لایروبی، نقاط حادثهخیز حاشیه رودخانهها بهویژه در مجاورت مناطق مسکونی نیز اصلاح و ایمنسازی شد.