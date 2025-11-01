به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان گفت: در راستای ارتقای منزلت اجتماعی کارکنان و بررسی شاخص‌های صلاحیت عمومی عوامل اجرایی، مدیران و تمامی پرسنل مدارس غیردولتی، امسال دو تفاهم‌نامه مهم در سطح استان در حال اجراست.

جمالی نخستین تفاهم‌نامه را همکاری سازمان مدارس غیردولتی با سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، تمامی نیرو‌های آموزشی مدارس غیردولتی با مبنای ۳۰ ساعت کار در هفته و نیرو‌های اداری و دفتری با مبنای ۳۶ ساعت باید از بیمه و حقوق کامل برخوردار شوند.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با اداره‌کل تأمین اجتماعی استان انجام شده و نظارت مستمر بر فرآیند پرداخت حقوق و بیمه در حال انجام است.

رئیس ادارۀ مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: حتی در صورتی که ساعات کاری نیرو‌های آموزشی کمتر از ۳۰ ساعت باشد، موسسین مکلف هستند متناسب با ساعات کار، حق بیمه و حقوق را پرداخت کنند؛ این وظیفه شامل نیرو‌هایی که در چند مدرسه اشتغال دارند نیز می‌شود و موسسان موظف به واریز حق بیمه متناسب با روز و ساعت کارکرد هستند.

جمالی در ادامه به دومین تفاهم‌نامه راهبردی اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با محوریت اداره مشارکت‌های مردمی و اداره مدارس و مراکز غیردولتی و با همکاری شورای موسسان و هسته گزینش استان منعقد شده است، تمامی نیرو‌های مدارس غیردولتی ظرف سه ماه آینده جهت دریافت تاییدیه گزینش معرفی خواهند شد؛ پس از بررسی و تایید هسته گزینش، حق‌الزحمه گزینشگران توسط موسسان و از طریق شورای موسسان پرداخت خواهد شد.