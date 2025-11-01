با الزام استان مرکزی به اشتغالزایی، تا کنون ایجاد ۳ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: بر اساس مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری برای ۱۲ شهرستان استان تدوین شده و دستگاه‌های اجرایی ایجاد ۹ هزار و ۳۲۸ فرصت شغلی را تعهد کردند.

مختار احمدی افزود: تا کنون دستگاه‌های اجرایی ۳ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی را در سامانه ملی رصد ثبت کردند.

او ابراز داشت: همچنین هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای نهاد‌های حمایتی استان اختصاص یافته است.

احمدی گفت: ۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار هم برای اختصاص تسهیلات با کارمزد ۴ درصد برای صاحبان ۵۰۰ رسته از مشاغل خانگی خرد اختصاص یافته و متقاضیان درخواست خود برای دریافت تسهیلات را در سامانه مشاغل خانگی ثبت کنند.