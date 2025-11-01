پخش زنده
امروز: -
زنگ استکبارستیزی ۱۳ آبان همزمان در مدارس سراسر استان نواخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش استان با اشاره به برنامههای محوری یومالله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: این مناسبت فرصت ارزشمندی برای تقویت روحیه استکبارستیزی، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و گفتمانسازی هویت ایرانی ـ اسلامی در میان نسل نوجوان و جوان است.
حسین دهقانی با اشاره به هماهنگی کامل نواحی و مناطق آموزشوپرورش استان افزود: با توجه به استقبال گسترده مدارس نواحی ششگانه استان اصفهان، ۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام دانشآموزان به میدان امام خمینی (ره) در روز ۱۳ آبان تدارک دیده شده است؛ همچنین زنگ استکبارستیزی رأس ساعت ۸ صبح بهصورت هماهنگ در مدارس سراسر کشور نواخته خواهد شد.
وی اجرای گروههای سرود ضد زورگویی در مدارس، برنامههای حماسی و سرودهای دانشآموزی در مسیر راهپیمایی و برگزاری بازیهای میدانی را از دیگر برنامههای این روز عنوان کرد و و گفت: قرائت بیانیه مشترک تشکلهای دانشآموزی و پوشش رسانهای برنامهها نیز با هدف انعکاس مطلوب نقشآفرینی دانشآموزان در مسیر آرمانهای انقلاب انجام میشود.