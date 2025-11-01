به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۲ هزار نخ سیگار مالبرو و ۷۵۰ قلم انواع لوازم آرایشی خارجی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران گمرگ تمرچین شهرستان پیرانشهر محموله قاچاق را در بازرسی از کالا‌های مسافری یکی از مسافران وردوی به کشور کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.