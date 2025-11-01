پخش زنده
نزدیک به ۱۰۳ هزارمورد تخلف رانندگی مهرماه گذشته درمحورهای ارتباطی آذربایجانغربی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون فنی و نظارت بر راههای روستایی ادارهکل راهداری وحملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: در مهرماه امسال بیش از هفت میلیون و ۱۰۱ هزار تردد در محورهای استان به ثبت رسیده و در همین مدت ۱۰۲ هزار و ۶۷۹ مورد تخلف رانندگی نیز توسط سامانههای هوشمند رصد شده است.
منصور نصرتی، با اشاره به اینکه تخلفات مرتبط با سرعت بیشترین سهم را در میان تخلفات به خود اختصاص دادهاست، افزود: تخلف سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت و تجاوز از سرعت مجاز با ۱۰۲ هزار و ۵۳۴ مورد، بیشترین نوع تخلف رانندگی در محورهای استان بوده که این موضوع ضرورت توجه و برخورد جدی نهادهای مسئول را نشان میدهد.
نصرتی اظهار کرد: از مجموع تخلفات ثبتشده، بیش از ۱۰۰ هزار و ۲۵۴ مورد مربوط به خودروهای شخصی بوده که بیانگر سهم غالب این نوع وسایل نقلیه در بروز تخلفات جادهای استان است.
معاون فنی ونظارت برراههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی تصریح کرد: بر اساس دادههای ثبتشده، محور ارومیه – مهاباد در محدوده ایستگاه صادراتی گوهرتاک بیشترین میزان تخلفات سرعت را به خود اختصاص داده و پس از آن، محور مهاباد – میاندوآب در رتبه بعدی قرار دارد.