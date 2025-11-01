حمایت از زنان کارآفرین با برپایی نمایشگاه توانمندی
نمایشگاه توانمندی زنان کارآفرین با هدف حمایت از اشتغال پایدار و معرفی ظرفیتهای بانوان هر هفته روزهای پنجشنبه در پارک گلستان شهر مهستان برگزار میشود.
مریم کوزهساز مسئول فرهنگی شهر مهستان گفت: غرفههای این نمایشگاه بهصورت رایگان در اختیار بانوان قرار گرفته و تلاش شده فضایی مناسب برای عرضه تولیدات خانگی آنان فراهم شود.فعالیت نمایشگاه از سه سال پیش با ۳۰ غرفه آغاز شد و امروز به ۱۲۱ غرفه افزایش یافته است.
وی همچنین از برنامهریزی برای ایجاد فضای سرپوشیده در فصلهای سرد خبر داد و گفت: هدف ما این است که بانوان بتوانند فعالیت اقتصادی خود را در تمام طول سال ادامه دهند.
به گفته کوزهساز، حضور تولیدکنندگانی از اقلیمهای مختلف کشور باعث شده تنوع چشمگیری در محصولات این نمایشگاه ایجاد شود و شهروندان با صنایعدستی و فرهنگهای گوناگون آشنا شوند.