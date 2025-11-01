به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، بانوان کارآفرین محصولات خود را در زمینه‌های صنایع‌دستی، پوشاک، مواد غذایی و هنر‌های خانگی در نمایشگاه هفتگی توانمندی ها عرضه می‌کنند.

مریم کوزه‌ساز مسئول فرهنگی شهر مهستان گفت: غرفه‌های این نمایشگاه به‌صورت رایگان در اختیار بانوان قرار گرفته و تلاش شده فضایی مناسب برای عرضه تولیدات خانگی آنان فراهم شود.فعالیت نمایشگاه از سه سال پیش با ۳۰ غرفه آغاز شد و امروز به ۱۲۱ غرفه افزایش یافته است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد فضای سرپوشیده در فصل‌های سرد خبر داد و گفت: هدف ما این است که بانوان بتوانند فعالیت اقتصادی خود را در تمام طول سال ادامه دهند.

به گفته کوزه‌ساز، حضور تولیدکنندگانی از اقلیم‌های مختلف کشور باعث شده تنوع چشمگیری در محصولات این نمایشگاه ایجاد شود و شهروندان با صنایع‌دستی و فرهنگ‌های گوناگون آشنا شوند.