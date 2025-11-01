به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: از این تعداد، ۲۹۰ نفر مرد، ۶۰ نفر زن و هشت نفر کودک بودند.

مهدی ابراهیمی با بیان اینکه تکدی‌گری زیبنده شهر زیارتی مشهد نیست، افزود: برای کاهش این پدیده فقط جمع‌آوری و مقابله با تکدی‌گری موثر نیست و اقدامات باید همه جانبه و با مشارکت همه نهاد‌های تاثیرگذار فرهنگی باشد.

او ادامه داد: برخی از متکدیان در ساعات اولیه صبح که ترافیک در چهارراه‌ها بیشتر است ظرف یک ساعت تا ۲ ساعت حدود یک میلیون تومان درآمد دارند.

معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در خصوص ساماندهی افراد بی سرپناه نیز اظهار کرد: با توجه به برودت هوا، مدد سرا و خانه سبز شهرداری برای پذیرش و اسکان افراد بی‌سرپناه فعال است و در این مراکز خدمات مختلفی از جمله توزیع غذای گرم و خدمات بهداشتی ارائه می‌شود.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده افراد بی سرپناه از طریق تماس با شماره ۱۳۷ موضوع را اطلاع دهند تا نسبت به انتقال آنها اقدام شود.