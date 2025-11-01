مراسم ۱۳ آبان امسال در استان، مردمی، نشاط انگیز و متفاوت از سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: شعار امسال یوم‌الله ۱۳ آبان «متحد و استوار در برابر استکبار» انتخاب شده است که در پرتو آن همه اقشار و جناح‌های جامعه، بکپارچه به میدان بیایند.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی افزود: زمان مراسم ۱۳ آبان امسال از ساعت ۹ تا ۱۱ خواهد بود و راهپیمایان از دو مسیر میدان امام حسین (ع) و چهارراه شکرشکن وارد میدان امام (ره) شهر خواهند شد.

وی گفت: خواهران و برادران در دو بخش جداگانه مستقر می‌شوند و غرفه‌های فرهنگی و پذیرایی در حاشیه‌های میدان برپا خواهد شد.

وی سخنران مراسم امسال ۱۳ آبان اصفهان را امام جمعه موقت اهواز و نویسنده کتاب «عصر امام خمینی» اعلام کرد و گفت: مراسم در سه بخش عمومی، دانش‌آموزی (اجرای سرود ۳۰ هزار نفری) و تخصصی (سخنرانی) برپا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده در سراسر استان گفت: دستورالعمل برگزاری مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان به تمامی ۲۹ شهرستان و ۱۱۴ شهر استان ابلاغ شده و جلسات هماهنگی متعددی نیز در همین راستا برگزار شده است.

وی افزود: در برخی شهرستان‌ها، راهپیمایی‌ها به‌صورت متمرکز در مرکز شهرستان برگزار می‌شود و در برخی دیگر، مراسم در همان شهرها انجام می‌شود؛ در شهرستان اصفهان نیز راهپیمایی‌ها در پنج نقطه مختلف برگزار می‌شود و در مجموع، ویژه‌برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان در استان در ۱۱۴ نقطه اجرا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به رویکرد جدید در برنامه‌ریزی برای یوم‌الله ۱۳ آبان امسال گفت: امسال با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش، تلاش شد تا پیش از روز ۱۳ آبان، جریان‌سازی فکری و فرهنگی مؤثری در سطح نهادهای آموزشی و علمی استان شکل بگیرد.

وی افزود: در این زمینه، کرسی‌های نخبگانی، نشست‌های آزاداندیشی، اتاق‌های گفتگو و تریبون‌های آزاد در سطح دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برگزار شد و در مدارس نیز برنامه‌هایی چون روایت‌گری، اقامه نماز جماعت و برگزاری دوره‌های آمادگی دفاعی با محوریت تقویت روحیه استکبارستیزی در دانش‌آموزان دنبال شد تا نوجوانان و جوانان پیش از حضور در مراسم ۱۳ آبان، در فضای فکری و معنوی این رویداد قرار گیرند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به قشر نوجوان گفت: ۱۳ آبان تنها روزی در سال است که به نام روز دانش‌آموز شناخته می‌شود و نباید این بُعد مغفول بماند؛ به همین دلیل، امسال برنامه‌هایی با همکاری نهادهای مختلف پیش‌بینی شده تا در روزهای منتهی به ۱۳ آبان، گفتگوها و برنامه‌هایی با محور دانش‌آموزان، دانشجویان، پیشکسوتان و فعالان فرهنگی پخش شود و از تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره «نوجوان پیشران» الهام گرفته شود.